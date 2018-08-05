قتلى من عناصر "جبهة النصرة" فى قصف للجيش السورى لأوكار التنظيم

دمشق (أ ش أ)

وجهت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأحد، ضربات مكثفة على أوكار ومحاور تحرك مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به فى ريف حماة الشمالى.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المسلحة التابعة له، فى قرى (زيزون) و(الزيارة) و(الزكاة) و(الأربعين) و(الجنابرة) بالريف الشمالى، مشيرة إلى أن الرمايات أسفرت عن تدمير مقرات للمسلحين وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم، من بينهم "تيسير العيسى".

يذكر أن وحدات من الجيش السورى أحبطت، أمس، هجوما لمجموعات مسلحة من تنظيم جبهة النصرة على منطقة (الزلاقيات) بريف حماة الشمالى بعد القضاء على العديد من المسلحين وتدمير عتادهم.