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قبل ما تدفع فاتورة كهرباء أغسطس.. تعرف على قيمتها بالأسعار الجديدة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:30 ص
قبل ما تدفع فاتورة كهرباء أغسطس.. تعرف على قيمتها بالأسعار الجديدة فاتورة كهرباء - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان
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نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض المعلومات الخاصة بكيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس والتى تعد أول فاتورة بعد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، وفيما يلى خطوات حساب فاتورة الكهرباء قبل سدادها لتجنب سداد مبالغ مالية زيادة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن: 
 
 
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 ك.و.س بـ 22 قرش للكيلو وات ساعة قيمتها 11 جنيها (50*0.22)
 
- الشريحة الثانية حتى 100 ك.و.س بـ 30 قرش، لو استهلكت 100 ك.و.س، هتدفع 26.0 جنيها. أول 50 ك.و.س بـ 11 جنيها والـ50 ك.و.س الباقيين الـ ك.و.س الواحد بـ30 قرش بما يعادل 15 جنيها إجمالى الفاتورة تبلغ 26 جنيها (11+15).
 
- الشريحة الثالثة حتى  200 ك.و.س والـ "ك.و.س" فى هذه الشريحة  بـ36 قرشا، فإذا تم استهلاك  200 ك.و.س تكون قيمة الفاتورة 72 جنيها (200*0.36).
 
- الشريحة الرابعة حتى 350 ك.و.س والـ ك.و.س فى هذه الشريحة  بـ 70 قرشا، فإذا تم استهلاك 350 ك.و.س سيتم حساب الـ200 كيلو وات ساعة ب 72 جنيها بينما الـ150 الباقيين سيتم حساب الـ ك.و.س بـ0.70 قرش الواحد بما يعادل 105.0 جنيه (150*0.70).  تصبح فاتورة الكهرباء قيمتها  177.0 جنيه (72+105)
 
- الشريحة الخامسة حتى 650 ك.و.س والـ ك.و.س بـ90 قرشا يتم حساب 350 ك.و.س بـ177.0 جنيه والـ300 ك.و.س الباقيين  بـ270 جنيها. فتصبح إجمالى الفاتورة  447.0 جنيه (177+270).
 
- الشريحة السادسة حتى  1000 ك.و/س بـ135 قرش للـ ك.و.س اجمالى فاتورة الكهرباء  919.50 جنيه ((447+ 472.50 وهى عبارة عن (350*1.35))
 
-الشريحة السابعة يزيد الاستهلاك عن  الـ1000 ك.و.س ، وفى هذه الحالة لا يوجد دعم للمستهلك و يتم حساب الكيلو وات ساعة  بـ1.45 قرش للـ ك.و.س  من أول كيلو وات ساعة على سبيل المثال إذا كانت الفاتورة  1,001 ك.و.س تبلغ قيمتها بـ1451.45 جنيها، (1000*1.45).
 

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