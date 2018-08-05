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فيديو.. وفاة 3 أشخاص ونفوق سمكة قرش 9 أمتار بسبب الموجة الحارة فى إسبانيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:35 ص
فيديو.. وفاة 3 أشخاص ونفوق سمكة قرش 9 أمتار بسبب الموجة الحارة فى إسبانيا موجة حر تضرب أوروبا
كتبت فاطمة شوقى
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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم فى إسبانيا بسبب موجة الحر التى تضرب البلاد، والتى وصلت الحرارة بها إلى 45 درجة، وذلك خلال 72 ساعة فقط، كما أنه تم العثور على سمكة قرش يبلغ طولها 9 أمتار ميتة على شاطئ دونيانا الإسبانية، وسبب الوفاة أيضا يرجع الى ارتفاع درجات الحرارة.
 
ووفقا لقناة "اتينيا 3" الإسبانية فإنه توفى رجلان 48 عاما، و55 عاما فى مورسيا، وآخر فى برشلونة وقع مستلقيا على الأرض بسبب إصابته بضربة شمس أثناء عمله بالأراضى الزراعية.
 
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، فإنه فى عام 2017 تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف فى 20 حالة وفاة، بجانب عدد من الإصابات بضربة الشمس والجفاف والحمى والتشوش الذهنى وضيق التنفس وفقدان الوعى.
 
ويقول خوسيه لويس ايمار، رئيس خدمات الطوارئ الصحية المجتمعية فى مدريد إنه "لابد من تجنب الجرى وممارسة الرياضة أثناء النهار بسبب أشعة الشمس".
 
واتفق الخبراء على أنه لابد من اتباع بعض التعليمات لتجنب الموجة الحارة مثل شرب السوائل كل نصف ساعة على الأقل، وتجنب الكحول والكافيين.
 
وأعلنت السلطات الإسبانية رفع حالة التأهب فى 41 مقاطعة بجميع أنحاء المملكة وذلك بعد تسجيل 45 درجة حرارة فى مناطق مثل غرناطة وقرطبة.
 
وكشفت الصحيفة أن الموجة الحارة التى تشهدها المملكة هى الأكثر حرارة منذ عام 2003، وذلك بسبب الرياح الساخنة القادمة من شمال أفريقيا.
 
 

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