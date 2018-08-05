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فلسطين تستعد لإطلاق سفينة الحرية "3" من ميناء غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:00 ص
فلسطين تستعد لإطلاق سفينة الحرية "3" من ميناء غزة سفينة الحرية
وكالات الأنباء
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أعلنت هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار إطلاق "سفينة الحرية "3" لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأحد من ميناء غزة.

وقال المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية فى مؤتمر عقده فى ميناء الصيادين بغزة، إن الحراك البحرى سيتواصل، وان غزة على موعدٍ مع حراك بحرى جديد انطلاقًا من غزة؛ داعيا الجماهير للاحتشاد غدًا فى ميناء غزة لوداع الرحلة البحرية.

وأضاف "الرحلة ستنطلق من غزة نحو العالم لتقول نحن لا نملك إلّا هذا الجهد، ولا نملك إلّا أن نواصل نضالنا الشعبى السلمي؛ حتى كسر الحصار وإنهاء المعاناة ورفع هذا الظلم، لأن غزة تستحق الحياة".

ودعا أبو سلمية لإطلاق سراح قبطان سفينة الحرية الأولى والثانية القبطان سهيل العامودي، والأخوين محمد وخالد الهسى الذين جرى اعتقالهم بالرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات والإرهاب الإسرائيلى لن يوقف عزيمتنا وجهدنا فى كسر الحصار.

كما دان أبو سلمية اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلى على سفينة الحرية التى حملت على متنها متضامنين أجانب، مؤكدا أن "إسرائيل تعتقد أنه بجرائمها المتواصلة بحق أحرار العالم والنشطاء ستثنينا عن مواصلة الحراك بحرًا وبرًا حتى إنهاء معاناة القطاع، ونقول إن حراكنا وتحرّكنا هو إيمان منّا بحقنا الكامل بالحياة وغزة تستحق الحياة الكريمة".

وأكد أبو سلمية أن رسالة اسطول الحرية "5" وإن لم يصلوا إلى غزة فإنها وصلت لكل العالم؛ "إذ كشفت الوجه الحقيقى للاحتلال الذى لا يراعى لا قيم أو مواثيق أو أعراف دولية، ويعتقد أنه فوق القانون والقيم".

 


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