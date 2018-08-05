فاروس تكررر توصياتها بزيادة الوزن النسبى على سهم "مدينة نصر للإسكان"

كتب هانى الحوتى

كررت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، توصياتها بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة عادلة 15.70 جنيه للسهم، وبنت ذلك على دعم تلك القيمة العادلة من قيمة أراضى الشركة المتبقية فى مشروعى "تاج سيتى" و"سراى"، البالغ مساحتها 7.7 مليون متر مربع، حيث مازالت الشركة تعمل على تطوير هذه المساحة لتحقيق عائد مادى منها.

ووصلت مبيعات الربع الثانى من شركة مدينة نصر للإسكان إلى 1.4 مليار جنيه، مرتفعة 89.5% على أساس سنوى، و28.7% على أساس ربعى، كما أطلقت مرحلتى Croons & Taval فى مشروع سراى، حيث يبلغ متوسط سعر البيع فى هاتين المرحلتين 14 ألف جنيه للمتر المربع، وجاءت الزيادة السنوية فى المبيعات مدعومة بقفزة فى عدد الوحدات المباعة بنسبة 83% سنويًا، لتصل عدد الوحدات المباعة إلى 602 وحدة فى الربع الثانى 2018.

وأضافت فاروس، فى تقرير بحثى، أن دعم أداء المبيعات مستوى إيرادات شركة مدينة نصر للإسكان رغم أن هذا الربع شهد انخفاض فى الوحدات المسلمة نظرًا لجدولتها فى الربع الثالث من عام 2018، منوهة إلى أن مدينة نصر للإسكان تسجل ما يقرب من 30% من قيمة المبيعات كإيرادات فى نفس فترة البيع.

وأرجعت فاروس، ارتفاع هامش مجمل أرباح مدينة نصر للإسكان سنويًا إلى 78% نتيجة أولا بيع قطعة أرض، ثانيا دعم المبيعات لبند الإيرادات، ثالثا انخفاض الوحدات المسلمة الذى حد من بند تكاليف البضاعة المباعة.