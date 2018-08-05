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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:19 م
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طلاب الشرقية يقدمون "منولوج" لفؤاد المهندس وشويكار

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:57 م
طلاب الشرقية يقدمون "منولوج" لفؤاد المهندس وشويكار طلاب الشرقية يقدمون منولوج لفؤاد المهندس و فيروز
الشرقية-إيمان مهنى
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شهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بالشرقية، تقديم فقرات فنية لطلاب المدارس، والتى كانون أبرزها منولوج للفنان فؤاد المهندس وشويكار "أعقل وارسيلك على قارة"، وغناء استعراضى لطفلة تقلد الفنانة شويكار، كذلك فقرة رياضية بالزى الفرعونى، فقرة شعرية وأخرى عزف على الناى.

 

كانت بدأت الاحتفالية لتكريم طلاب الشهادات العامة، المتفوقين على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة،  بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، والنواب والشخصيات العامة، ذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق،من المقرر تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، أوائل شهادات الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، والمتفوقين من متحدى الإعاقة، وللمتميزين من القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وتم منحهم شهادات تقدير وجوائز تقديرية، لمجهوداتهم وحرصهم على التفوق.

 
جانب من الاحتفالية (1)
 

جانب من الاحتفالية (2)
 
 
جانب من الاحتفالية (3)
 
 
طلاب الشرقية يقدمون منولوج لفؤاد المهندس و فيروز (1)
 

طلاب الشرقية يقدمون منولوج لفؤاد المهندس و فيروز (2)

طلاب الشرقية يقدمون منولوج لفؤاد المهندس و فيروز
 

 


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