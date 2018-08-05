طرح 4 آلاف وحدة إسكان اجتماعى حر بمحافظة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 4 آلاف و72 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 90 م2 كاملة التشطيب لمناطق أسيوط الجديدة وساحل سليم والبدارى وأبنوب ومنقباد وذلك ضمن 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر".

بمراحل الانتهاء من التنفيذ طرحتها وزارة الإسكان متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالمحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إنه يتم سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من اليوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم على أن يتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بالمحافظة بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) منها (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيها، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه).

مضيفا أن التقديم لحجر تلك الوحدات يتم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العمل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات "حسب عدد الوحدات المُراد حجزها" بعد استيفائها وتوقيعها - صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه "سارية" - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة" – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه")، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.