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طالبة تدعى اختطافها وسرقة متعلقاتها بسبب عدم اهتمام والديها بها بالتجمع

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:49 م
طالبة تدعى اختطافها وسرقة متعلقاتها بسبب عدم اهتمام والديها بها بالتجمع مديرية أمن القاهرة
كتب ــ إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة ادعاء طالبة باختطافها وسرقة أموالها وهاتفها المحمول، وأكدت التحريات عدم صحة الواقعة، وتبين أن الطالبة اختلقت الواقعة، بسبب خلافات عائلية، وعدم اهتمام والديها بها، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارا من مستشفى الجوى تفيد استقبالها "م.أ.م" 24 سنة، طالبة، مصابة بخدوش سطحية بالساعدين والذراعين والفخذ، إثر ادعاء اختطافها والتعدى عليها من قبل آخرين.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبسؤالها قررت بأنه عقب قيامها بسحب مبلغ 6 آلاف جنيه من ماكينة الصراف الآلى بمول شهير فى التجمع، وأثناء سيرها أمام المول فوجئت بقيام شخصين بتتبعها وفقدت الوعى، وعقب إفاقتها اكتشفت حدوث إصابتها، وسرقة المبلغ المالى وهاتفها المحمول، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال التحريات لم يستدل على صحة الواقعة، فتم إعادة مناقشتها وتضييق الخناق عليها، وعدلت عن أقوالها، واعترفت باختلاق الواقعة وافتعال ما بها من إصابات باستخدام ساعة يد بسبب مرورها بضائقة نفسية لخلافات عائلية بينها  وبين والديها لعدم اهتمامهما بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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