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ضبط 3 أشقاء لامتناعهم عن سداد 21 مليون جنيه لشركائهم بمشروعات تجارية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:01 م
ضبط 3 أشقاء لامتناعهم عن سداد 21 مليون جنيه لشركائهم بمشروعات تجارية متهمون - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 3 أشقاء لتعثرهم في سداد مبالغ مالية بلغت 21 مليون جنيه لشركائهم في مشروعات تجارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، بورود بلاغ من عدد من المواطنين من بندر طامية، يتهمون فيه كل من "أ.إ" "46 سنة"، وشقيقه "ح.إ" "43 سنة-"، وشقيقتهما "س.إ.ر" 38 سنة-ربة منزل، وجميعهم يقيمون ببندر طامية، بتلقيهم أموالا منهم بلغت قيمتها 21 مليونا و298 ألف جنيه، بغرض استثمارها في مجال الاتجار في العقارات والأراضي ومزارع الدواجن، مقابل عائد شهري يتراوح بين 4 إلى 5% وامتنعوا عن تسديد المبالغ لهم.
 
وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وعجزوا عن السداد، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات، لبيان ملابسات الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4169 إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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