ضبط عاطلين بكمية من الحشيش المخدر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والاستروكس المخدر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرتى مركز شبرا الخيمة وقليوب.

وتم على الفور العرض على اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وإعداد كمين وضبط المتهمين، وهم "احمد ر" سن 21 سائق توك توك ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى 180 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 لسنة 2018م اداري قسم قليوب.

والثاني "إسلام ع" 24 سنة عاطل ومقيم الكابلات، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22723/416 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.