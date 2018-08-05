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ضبط صاحب محل بقالة لبيعه أدوية وعقاقير طبية ومنشطات جنسية بأسيوط

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:41 م
ضبط صاحب محل بقالة لبيعه أدوية وعقاقير طبية ومنشطات جنسية بأسيوط متهم - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بمحافظة أسيوط من ضبط بقال تموينى يبيع الأدوية والمنشطات الجنسية والعقاقير الطبية.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مباحث التموين، يفيد تمكنهم بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط "أ. ا .ب"  ـ مقيم قرية دشلوط  بمركز ديروط، صاحب محل بقالة تموينى  لبيعه أدوية بدون تصريح من الجهات المعنية، وبالتفتيش عثر بحوزته على 262  عبوة من الأدوية والعقاقير الطبية والمنشطات الجنسية المختلفة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.


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