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ضبط سائق تاكسى وأصدقائه أثناء محاولتهم اغتصاب راقصة فى حلوان

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:15 م
ضبط سائق تاكسى وأصدقائه أثناء محاولتهم اغتصاب راقصة فى حلوان اغتصاب - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على سائق تاكسى، و4 من أصدقائه أثناء محاولتهم اغتصاب راقصة.

 

البداية أثناء مرور الرائد أحمد ماضى، ضابط بمباحث حلوان فى منطقة العزبة القبلية بحلوان، سمع صوت استغاثة فأسرع على الفور نحو المكان وتمكن من ضبط المتهمين أثناء محاولتهم اغتصاب راقصة .

 

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بأن صديقهم سائق التاكسى كان معزوما فى فرح شعبى، وعرض على الراقصة توصيلها واستدرجها فى منطقة العزبة القبلية، واتصل باصدقائه لمشاركته التعدى جنسيا على الراقصة حرر محضرا بالواقعة واحالة المتهمين إلى النيابة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ميدووو

حيوانات

لابد من تطبيق اقصى عقوبه على تلك الذئاب البشريه ...

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