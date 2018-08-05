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صور.. مطار القاهرة يستقبل 268 من حجاج الدفعة الثانية لقطاع غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:10 م
صور.. مطار القاهرة يستقبل 268 من حجاج الدفعة الثانية لقطاع غزة حجاج غزة
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى - تصوير أحمد معروف
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل الدفعة الثانية من حجاج قطاع غزة قادمين من معبر رفح البري استعدادا لمغادرتهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. 
 
ووصل المطار 268 حاجًا من قطاع غزة على متن 6 حافلات ووسط استنفار من سلطات المطار التى قامت بتخصيص صالة السفر الموسمية لمغادرة الحجاج، كما قامت سلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة لإنهاء سفرهم وتقديم كافة الخدمات لهم.
 
ومن المقرر أن يغادر الحجاج الفلسطينيين على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، كما خصصت السلطات الأمنية فريق من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر بتنسيق من مندوب السفارة الفلسطينبة بالقاهرة. 
 
وقدم الحجاج السكر للرييس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح معبر رفح البري لسفر الحجاج وتسهيل سفرهم، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى قامت بتأمين وصولهم بداية من خروجهم من معبر رفح البري وحتى وصولهم المطار.
صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (1)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (2)

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (3)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (4)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (5)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (6)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (7)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (8)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (9)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (10)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (11)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (12)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (13)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (14)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (15)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (16)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (17)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (18)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (19)
 
 
صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (20)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (21)
 

صور بعثة الحجاج الفلسطينيين (22)
 

 


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