صور.. محافظ القليوبية: مستشفى كفر شكر تخدم 24 قرية خلاف طوارئ حوادث الطرق

القليوبية نيفين طه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن مستشفى كفر شكر سوف تخدم 24 قرية، بالإضافة إلى حالات حوادث وطوارئ طريق بنها المنصورة وبعض أهالى المدن والمحافظات المجاورة مثل المنوفية والدقهلية والشرقية، موضحًا أنه جارى إدخالها الخدمة بعد توقفها لمده 4 سنوات .

فيما طالب مقاول الأعمال بضرورة صرف المستحقات المتأخرة التى تصل إلى مليون جنيه لإمكانية انهاء التشطيبات النهائية الازمة .

جاء ذالك خلال جولة المحافظ بمدينة كفر شكر وتفقد خلال أعمال تطوير المستشفى المركزى وكوبرى المدينة بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والمهندس طارق عواد وكيل وزارة الرى، ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر.