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صور..عم "عبدالرحمن": بموت من الألم ونفسى أتعالج وأجهز بنتى وأسدد ديونى

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:41 ص
صور..عم "عبدالرحمن": بموت من الألم ونفسى أتعالج وأجهز بنتى وأسدد ديونى عم عبدالرحمن
كتب الأمير نصرى
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رجل فقير لا يملك من الدنيا شىء، المرض أنهكه، والفقر أحوجه للتداين من الناس، تخلت عنه زوجته وتركت له 3 بنات وهم فى أشد الحاجة إلى أم تشعر بهم وترعاهم بعد كبر ومرض الأب الذى يحاول بقدر المستطاع أن يوفر لهم أقل ما يمكن أن يطلبوه منه لضيق اليد وكبر سنه ومرضه.

وقال عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن، 58 سنة، يقيم فى شارع حسين البندارى بالرشاح خلف مدرسة آل زايد في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة:"أنا رجل صاحب مرض وكليتى اليسرى لا تعمل ولا أستطيع العمل وأحتاج لإجراء عملية دوالى الخصية، كما أحتاج إلى فحص طبى كامل لجسمى لأنى بموت 20 مرة طول الليل من شدة الألم، كما أن قدمى بها ورم بسبب الأملاح".

وأضاف عم عبد الرحمن، "زوجتى تركت لى ثلاث بنات منذ عامين، على وش زواج، أصغرهن فى الصف الرابع الابتدائى والثانية بالصف الثانى الثانوى والكبيرة خرجت من التعليم وتم خطبتها من شاب ظروفه المادية صعبة وأنا لا أستطيع شراء أى شيء من جهازها ولو بطانية، مؤكدا رفضت ثلاث عرسان كانوا قد تقدموا لابنتى الثانية، والسبب يعود لظروفى المادية الصعبة وكذلك مرضى وعدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى الديون التى تراكمت على، كما أن عليا ديون 13 شهرا فاتورة مياه و3 شهور فاتورة كهرباء، ومديون بـ 5 آلاف جنيه اشتريت بهم أكل من البقال وعلاج".

وتابع "أتمنى حتى توك توك أسترزق منه أو أى دخل ويفك ضيقتى أو أزمتى، وأخاف على بناتى من غدر الزمن وصعوبة الحياة أو أن يحدث لى مكروه وأتركهم يواجهون بمفردهم الفقر والمعاناة"، وأضاف "لا أملك مصاريف مواصلات ابنتى الصغيرة للمدرسة ونفسى أستر بناتى كى أموت مرتاح".

وأكد عم عبد الرحمن، "ابنتى الكبرى مخطوبة وتحتاج إلى جهاز حتى أستطيع استكمال إجراءات زواجها" مضيفا والحزن يملأ عينيه :"أنا ممكن أربط بطنى من الجوع، لكن لا أستطيع أن أترك بناتى جوعى، كما أنه لا أحد يسأل عنا ولا أحد يشعر بمن حوله، بالإضافة إلى أنى لا أرى من عينى اليمنى".

وأتمنى من أهل الخير مساعدتى فى تجهيز ابنتى وعلاجى وسداد ديوني.

للتواصل مع الحالة ت / 01128000803 

 

عبد الرحمن محمد محمد (1)
عبد الرحمن محمد محمد 

 

عبد الرحمن محمد محمد (2)
عبد الرحمن محمد محمد 

 

علاج
علاج

 

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