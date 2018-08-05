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صور.. رئيس جامعة طنطا يصدر قرارات بتكليف أساتذة بأقسام الطب

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:40 ص
صور.. رئيس جامعة طنطا يصدر قرارات بتكليف أساتذة بأقسام الطب رئيس جامعة طنطا والدكتور هشام توفيق
الغربية أحمد زيادة
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أصدر الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، عدد من القرارات والتكليفات لعدد من الاستاذة بالجامعة منها، قرار رقم 2263 ، بتكليف الدكتورة إيمان مصطفى محمود سليمان، الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم الطب الشرعى والسموم بالكلية.

و القرار رقم 2267 ، بتكليف الدكتورة مى عبد الرؤوف عيسى، الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالكلية، والقرار رقم 2268 ، بتكليف الدكتور هشام أحمد توفيق جبر الأستاذ بقسم علاج الاورام بالإشعاع بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم علاج الأورام بالإشعاع بالكلية.

كما أصدر القرار رقم 2266 ، بتعيين الدكتورة أمانى عبد الرحيم أحمد عابدين الأستاذ بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب رئيساً لمجلس قسم الفارماكولوجيا الطبية بالكلية لمدة عام، والقرار رقم 2269 ، بتكليف الدكتورة أمل محمد أمين أبو العلا ، الأستاذ بقسم التشريح الآدمى وعلم الاجنة بكلية الطب للعمل منسقاً أكاديمياً للبرنامج الدراسى للطلاب الماليزيين بالكلية، ومنسقاً عاماً لأعمال الطلاب الوافدين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة لمدة عام جامعى حتى نهاية العام الجامعى 2018/2019.

والقرار رقم 2264 ، بتكليف الدكتورة سهام فهمى بدر أبو إبراهيم، الأستاذ بقسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم طب القلب والاوعية الدموية بالكلية.

 

الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق

 

الدكتورة أماني عبد الرحيم
الدكتورة أماني عبد الرحيم

 

الدكتورة أمل محمد
الدكتورة أمل محمد

 

الدكتورة إيمان سليمان
الدكتورة إيمان سليمان

 

الدكتورة سهام فهمي
الدكتورة سهام فهمي

 

الدكتورة مي عيسى
الدكتورة مي عيسى

 


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