صور.. المرور.. نشر الخدمات المرورية لتأمين مؤتمر اتحاد البنوك اﻹفريقية فى سيناء

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء تحت إشراف العميد مصطفي عابدين مدير المرور علي التواجد المروري الفعّال والإلتزام باليقظة والظهور بالمظهر المشرف خلال أيام مؤتمر اتحاد البنوك المركزية اﻹفريقية ومحافظى البنوك تحت إشراف العقيد أمجد محفوظ مدير العمليات والمقدم آسر حسن مدير العمليات بإدارة مرور جنوب سيناء.



سيارة مرور



قيادات الحملة

تأتى تلك اﻹجراءات ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتسيير حركة المرور خلال أيام المؤتمر و تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.