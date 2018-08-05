سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة برازيلية لتهريب 2 كيلو كوكايين

كتب احمد مصطفي -رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع سلطات الأمن بالمطار، اليوم الأحد، محاولة تهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين، كانت مع راكبة من باراجوى اخفتها بين طيات الملابس فى حقائبها لدى وصولها من البرازيل عبر إثيوبيا، لتسليمها إلى تجار المخدرات، لترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث اشتبه رجال الأمن فى حقائب الراكبة من دولة الباراجواي عند وضعها على جهاز الكشف بالأشعة، خاصة بعد ورود معلومات أمنية عن احتمال تهريبها كمية من المخدرات، وتبين للجمارك أن الراكبة قادمة من البرازيل عن طريق أديس أبابا، مما زاد من الشكوك فيها، حيث تم تشكيل لجنة جمركية، وبفتح حقائبها عثر على المضبوطات 2 كجم من مخدر الكوكايين.

تم تحرير محضر وإبلاغ مباحث المخدرات وإحالة الراكبة للنيابة للتحقيق معها فى تهمة جلب مخدرات للبلاد من الخارج.