سعر الدولار اليوم الأحد 5-8-2018 واستقرار العملة بداية الأسبوع

كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار الأمريكى استقراراً أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.80 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد من البنوك، كما يلى...



سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

الدولار الأمريكى



يعد الدولارن العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار عالمياً فى بعض الأوقات أو انخفاضه فى أوقات اخرى، إلا انه منذ عام 1973، وتعتبر القيمة الحقيقية للدولار انخفضت حوالى 40 مرة.