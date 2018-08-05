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زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:25 ص
زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
غزة(أ ش أ)
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أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين على طول الساحل شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن الزوارق الحربية أطلقت النار، ما أجبر الصيادين على العودة للشاطئ.

وأطلقت الزوارق الحربية النار - فى وقت سابق - صوب مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى كلا الحادثين.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم فى بحر غزة، بشكل دوري، وتمنعهم من الصيد فى المساحة التى تدعى سلطات الاحتلال السماح للصيادين بممارسة عملهم فيها، والممتدة لمسافة 6 أميال بحرية، قد تزيد إلى 9 فى بعض المناطق.

 


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