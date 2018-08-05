زعيم كوريا الشمالية يتفقد مواقع رئيسية لإعادة الإعمار الاقتصادى

بيونج يانج (أ ش أ)

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأحد، أن الزعيم كيم جونج أون قام بعمليات تفتيش ميدانية مكثفة للمواقع الرئيسية لإعادة الإعمار الاقتصادى.

وذكرت صحيفة (رودونج سينمون) اليومية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، إنه منذ أواخر يونيو سافر كيم إلى نحو 20 موقعا فى محافظات يونغان الشمالية، ويانج كانج ،وهامجيونج الشمالية وكانجوون.

وتأتى الزيارات الميدانية بعد أن حول كيم تركيز سياسته الاستراتيجية إلى التنمية الاقتصادية فى وقت سابق من هذا العام، وهو تغيير المسار الذى قاد إلى قمة يونيو التاريخية فى سنغافورة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وخلال القمة وافق ترامب وكيم على مواصلة "نزع السلاح النووى الكامل" من شبه الجزيرة الكورية، مما أثار تكهنات حول إمكانية رفع العقوبات الدولية وخلق فرص اقتصادية جديدة.