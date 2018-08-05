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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:50 ص
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رويترز: شركة مصرية خاصة تبدأ استيراد الغاز من إسرائيل لإعادة تصديره فى 2019

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:49 ص
رويترز: شركة مصرية خاصة تبدأ استيراد الغاز من إسرائيل لإعادة تصديره فى 2019 غاز طبيعى
(رويترز)
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قالت مصادر بصناعة البترول فى مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعى الإسرائيلى من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

وقال أحد المصادر "عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها فى سبتمبر 2019."

ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.

كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت فى فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل.

ومن جانبها، أكدت مصادر خاصة لليوم السابع أن هذه الصفقة تحقق مصالح كبرى للاقتصاد المصرى، وتضع مصر على خريطة تصدير الغاز المصنع، مؤكدة أنها تساهم فى جعل مصر مركزا إقليميا لتداول الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.

 


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صناعة البترول فى مصر

البترول

الغاز الطبيعى

شركة دولفينوس المصرية

الغاز




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