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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:52 م
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رئيس جامعة بنى سويف يبحث التعاون و مندوبى الأكاديمية العربية بليبيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:40 م
رئيس جامعة بنى سويف يبحث التعاون و مندوبى الأكاديمية العربية بليبيا جانب من اللقاء
بنى سويف أيمن لطفى
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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم مندوبى الأكاديمية العربية الافريقية بدولة ليبيا، وذلك تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين الجانبين فى مجال التعليم والتدريب والتأهيل .

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة فى مجال التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات العليمة وورش العمل، وتبادل الطلاب والباحثين والخبراء، والإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

 

 

 

 


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