رئيس جامعة بنها يستقبل عارف سليمان عميد كلية الهندسة الجديد

القليوبية نيفين طه

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، بمكتبة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة الجديد، والذي كان يشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحث معه خطة عمله كعميد جديد للكلية.

وطالب القاضي عارف بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والعمل علي زيادة البرامج الدراسية الجديدة والاهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً ورعايتهم ودعم المبادرات الطلابية التي تهدف الي خدمة الطلاب داخل الكلية وخارجها.

وأكد القاضي علي أهمية مشاركة طلاب كلية هندسة بنها في القوافل المختلفة التي تنظمها الجامعة للقري الأكثر احتياجاً بمحافظة القليوبية لتدريب أهالي هذه القري علي ريادة الأعمال والاهتمام بالصناعات الصغيرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور عارف محمد احمد سليمان عميداً للكلية حتي بلوغه سن التقاعد.