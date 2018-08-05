video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يلتقى طالبات برنامج التبادل الطلابى

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:42 م
رئيس جامعة المنوفية يلتقى طالبات برنامج التبادل الطلابى رئيس الجامعه مع الطالبات
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

التقى اليوم رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى، طالبات من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة المشاركات فى برنامج التبادل الطلابى عقب عودتهن من جامعة نزوى بسلطنة عمان.

وسأل رئيس الجامعة الطالبات عن مدى استفادتهن من هذه الرحلة، وأشادت الطالبات بهذه التجربة التى أتاحت لهن التدريب الميدانى فى المواقع الإنشائية والبنوك ووحدات الإنترنت كل فى تخصصه، والتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد متنوعة.

وفتح رئيس الجامعة باب النقاش معهن فى مختلف قضايا المجتمع فى الوقت الحالى ومدى متابعتهن لما يدور من أحداث، مؤكدا على أهمية المنظومة الأخلاقية والقيمية ليكون المجتمع مجتمعا سويا، وأن الاحتياج ليس مبررا للخطأ معطيا أمثلة لأفراد مروا بأصعب الظروف ولكن بالجد والعمل والمثابرة نجحوا وحققوا أحلامهم دون أن يلقوا اللوم على الظروف الصعبة.

وأكد الخولى على أهمية دور المرأة فى المجتمع فهى نصف المجتمع وهى المسئولة عن النصف الآخر وعلى الأم الدور الأكبر لتربية الأبناء على الأخلاق والقيم لأن بناء الإنسان هو أساس بناء وتطور المجتمع.

وأهدت الطالبات درع جامعة نزوى لرئيس الجامعة الذى هنأهم وشكرهم على تمثيلهم جامعة المنوفية بصورة مشرفة وهنأ الطالبة عبير خالد قمح بالهندسة لفوزها بالمركز الأول عن فيديو من تصميمها عن يومياتهن فى جامعة نزوى والطالبة علا جلال الخولى بالحاسبات والمعلومات بالمركز الثانى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تحصد المركز الأول لمشروعات التخرج لطلاب أقسام المكتبات

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

جامعهالمنوفيه




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة