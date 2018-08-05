رئيس جامعة المنوفية يلتقى طالبات برنامج التبادل الطلابى

المنوفية _ محمد فتحى

التقى اليوم رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى، طالبات من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة المشاركات فى برنامج التبادل الطلابى عقب عودتهن من جامعة نزوى بسلطنة عمان.

وسأل رئيس الجامعة الطالبات عن مدى استفادتهن من هذه الرحلة، وأشادت الطالبات بهذه التجربة التى أتاحت لهن التدريب الميدانى فى المواقع الإنشائية والبنوك ووحدات الإنترنت كل فى تخصصه، والتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد متنوعة.

وفتح رئيس الجامعة باب النقاش معهن فى مختلف قضايا المجتمع فى الوقت الحالى ومدى متابعتهن لما يدور من أحداث، مؤكدا على أهمية المنظومة الأخلاقية والقيمية ليكون المجتمع مجتمعا سويا، وأن الاحتياج ليس مبررا للخطأ معطيا أمثلة لأفراد مروا بأصعب الظروف ولكن بالجد والعمل والمثابرة نجحوا وحققوا أحلامهم دون أن يلقوا اللوم على الظروف الصعبة.

وأكد الخولى على أهمية دور المرأة فى المجتمع فهى نصف المجتمع وهى المسئولة عن النصف الآخر وعلى الأم الدور الأكبر لتربية الأبناء على الأخلاق والقيم لأن بناء الإنسان هو أساس بناء وتطور المجتمع.

وأهدت الطالبات درع جامعة نزوى لرئيس الجامعة الذى هنأهم وشكرهم على تمثيلهم جامعة المنوفية بصورة مشرفة وهنأ الطالبة عبير خالد قمح بالهندسة لفوزها بالمركز الأول عن فيديو من تصميمها عن يومياتهن فى جامعة نزوى والطالبة علا جلال الخولى بالحاسبات والمعلومات بالمركز الثانى.