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رئيس الوزراء يشدد على محاسبة أى مهمل أو متقاعس بهيئة السكة الحديد

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:47 م
رئيس الوزراء يشدد على محاسبة أى مهمل أو متقاعس بهيئة السكة الحديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الأحد، حضره الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ومسئولو هيئة السكة الحديد، لمناقشة واستعراض متطلبات تحسين مستوى السلامة والخدمة فى مرفق السكك الحديدية حتى عام 2020.

 

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها سواء ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، مشيرًا إلى ما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة فى قطاع النقل، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سلامة المواطنين وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا على مسئولية هيئة السكك الحديدية عن ذلك.

 

وأشار مدبولى، إلى ضرورة التعامل بشفافية مع مختلف المشكلات داخل مرفق السكك الحديدية ومحاسبة أى مخطئ أو مهمل أو متقاعس بشدة، مؤكدًا أهمية ترسيخ وبناء ثقافة الالتزام للعاملين فى هذا القطاع، وفى حالة وجود أى مشكلة فى أى قطار فلا يسمح بخروجه مع سرعة الاعتذار للمواطنين لتفادى وقوع أى حادث.


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السكك الحديدية

مجلس الوزراء

تطوير السكة الحديد

مصطفي مدبولي




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصريون بالخارج

السكة الحديد

السكة الحديد فقط؟؟. هذا التشديد يكون فقط من رئيس هيئة السكة الحديد . أما رئيس الوزراء فعليه التشديد على كافة أجهزة وقطاعات ووزارت الدولة بما فيها المحليات الفاسدة.

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