"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى

كتب محسن البديوى

وصف المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حكمه فى قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بـ"التاريخى"، قائلًا :" اعتبرهذا الحكم بالنسبة لى تاريخى.. ونرى أن جميع القضايا والدعاوى الدستورية مهمة بطبيعتها، وهذه القضية تم الحكم فيها بالورق والأسانيد القانونية والمعايير ومبادئ المحكمة، ولا نتأثر عاطفيًا أو شخصيًا، والقاضى يجب أن يصم آذانه عن الدوشة والإعلام".

وطالب خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، المعارضين والمنتقدين للأحكام بقراءة حيثيات الحكم قبل انتقاد المحكمة، مضيفًا:" فوجئت بموجة الانتقادات فى قضية تيران وصنافير، وكان من الأفضل أن يطلع الناس على حيثيات الحكم، وغضبت من هذه الموجة، ولكن أثناء نظر القضية لم أغضب وإلا كنت تنحيت عن نظرها".

وعن الأحكام التى يراها أحكامًا تاريخية صادرة عن المحكمة، قال إن أبرزها حكم حق الترشح، وحكم الرفض فى قانون بشأن المعاقين بتعيين نسبة 5% من ذوى القدرات الخاصة، وقضية الاستثناءات فى الجامعات، مؤكدًا أن المحاكم الدستورية فى الدول العربية تقدر دور المحكمة المصرية ويرون أنها الرائدة والمعلمة الأولى ويستعينون بمبادئها، وهذه المحكمة قوة ناعمة لمصر على مستوى العالم.

وأشاد بالمستشار عدلى منصور، مؤكدًا أنه قامة كبيرة وأستاذ جليل وذو أخلاق عالية، وعندما عاد للمحكمة بعد رئاسته كان هادئًا ومتواضعًا كما كان ولم يتغير.

وفيما يتعلق بفترة حكم الإخوان، قال إن :"محمد مرسى رفض حلف اليمين على الهواء، قبل أن يتشاور مع قياداته ويؤدى القسم أمام كاميرات التلفزيون، وبعد ذلك دعا أعضاء المحكمة لحفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وذهبنا ووجدنا الجو غير مناسب لكرامتنا واحترامنا فالكراسى متناثرة بين جماهير ثائرة فانسحبنا بهدوء شديدة وعدنا لمحكمتنا.. ولم نكن فى الصف الأول ولا حتى العاشر.. الموقف لم يكن يليق بكرامتنا، وقالوا لنا اتفضلوا فوق فالجماهير حاجزة القاعة".

وعن أصعب الأيام التى مرت فى تاريخه القضائى، قال :"حصار المحكمة يوم لن ينسى، وأحد النقاط السوداء فى تاريخ الإخوان، وهذا الحصار اهتزت له الدول العربية".