دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

كتب أيمن رمضان

قال دياب محفوظ، والد المتهم بتهريب الملابس ببورسعيد، إن نجلى ارتكب خطأ ويجب محاسبته ولكن دون التشهير به بهذا الشكل الذى لا يقبله أى إنسان على ابنه، وتابع: "أنا غير موافق على اللى عمله ابنى.. ومن حقى أنى أزعل حتى لو أبنى أخطأ لا يجب أن يظهر بهذا الشكل".

وأضاف "دياب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "dmc"، أن حالة الأسرة المادية ميسرة ونعمل بالتجارة وما أثير حول امتلاكى 20 فدانًا غير صحيح، وتابع: "12 فدان وفرن هى ميراث أبى ونحن 10 أخوة ولكن لا أنكر أن حالتنا المادية جيدة وميسرة"، لافتاً إلى نجله فى سن المراهقة ويحتاج إلى احتواء وليس ضغط".

وأكد والد المتهم بتهريب الملابس ببورسعيد، أنه يتعامل مع ابنه بطريقة الصديق والنقاش وليست الضغط والضرب، وتابع: "ابنى شايف أنه كبر وبقى راجل ولازم يشتغل ويصرف على نفسه".