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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:45 م
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حبس مستريح سوهاج وزوجته 4 أيام وارتفاع عدد البلاغات لــ 32 بـ7 ملايين جنيه

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:22 م
حبس مستريح سوهاج وزوجته 4 أيام وارتفاع عدد البلاغات لــ 32 بـ7 ملايين جنيه كلابش - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بسوهاج حبس مهندس زراعى وزوجته مشرفة النشاط بالتربية والتعليم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب زيادة عدد البلاغات ضدهم إلى 32 بلاغا بإجمالى 7 ملايين جنيه أستوليا عليها من المواطنين بزعم بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري نظير أرباح شهرية 10% .

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مهندس زراعى وزوجته مشرفة نشاط بالتربية والتعليم، لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية لـ16 شخصا بإجمالى 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى نظير أرباح شهرية 10% إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام مديرية شركة بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم  مفتش الإدارة وبفحص الواقعة تبين تقدم مؤمن م ع م 49  سنة وسوزان ا ع م 52 سنة وطارق م ا ع  52 سنة وإمام ع م ع  54 سنة مدرسين بمدرسة التربية الفكرية بسوهاج، ويقيمون بناحية سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج و12 أخرين بتضررهم من مشرفة نشاط بذات المدرسة وزوجها 57 سنة مهندس زراعي، ويقيمان شارع أسيوط سوهاج دائرة القسم لقيامهما بالاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري نظير أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ

تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيد المحضر برقم 30 أحوال القسم بتاريخه بالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


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