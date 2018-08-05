حبس فلاح قتل نجل شقيقته لخلاف على حائط بين منزليهما بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس فلاح ونجله، لقيامهما بقتل نجل شقيقة المتهم الأول، بسبب خلافات بينهما علي حائط بقرية منذر نعيم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد وصول "ح ص ح" فلاح 40 سنة مقيم قرية منذر نعيم، مركز فاقوس، للمستشفي العام جثة هامدة، مصابا بإصابات بالغة بالرأس. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6707 إداري مركز فاقوس لسنة 2018

وكشفت التحقيقات التي قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، عن إتهام " أمينة م م " لشقيقها "عطية م م" ونجله "موسي" بالتعدي علي نجلها بالضرب بشومة كبيرة الحجم، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات بينهما علي حائط فاصل، بين منزليهما، وتمكن ضباط مباحث فاقوس من ضبط المتهم ونجله.