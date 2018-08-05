حاسبات ومعلومات المنوفية تطلق دورتها الحادية عشر لبرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات

المنوفية _ محمد فتحى

إنطلقت فعاليات الدورة الحادية عشر لبرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات Innov Egypt ، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة .

بدأ رئيس الجامعة كلمته مؤكدا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات بل يعتبر أهمها لأن القرار السليم يتخذ عن طريق المعلومة الصحيحة وذاكرة أى أمة مبنية على المعلومات التى تتحدث عنها، مضيفا أن جامعة المنوفية من الجامعات المحظوظة لأنها تضم كليتان للهندسة وكلية للحاسبات والمعلومات وقسم للحاسب الآلى بكلية العلوم وتعتبر كلية الحاسبات بالجامعة من أكبر الكليات على مستوى الجامعات وبها عدد كبير من المتفوقين والمبتكرين.

وأشار الخولى فى بيان ، إلى التعاون مع وزارة الإتصالات معلنا أنه فى خلال أيام سيتم توقيع بروتوكول بين الجامعة ووزارة الإتصالات لإنشاء أكبر مركز اتصالات داخل الجامعة ومفتوح للمجتمع بمواصفات عالمية ومجهز بأحدث الأجهزة، وتسعى الوزارة لإنشائه بكافة الجامعات وسيتم البدء فى المرحلة الأولى ب 7 جامعات منها المنوفية، مؤكدا على أهمية التواصل بين كافة قطاعات الدولة مما يساهم فى ترشيد المال والوقت والجهد.

ووجه حديثه للطلاب أنهم عليهم دور حيوى وهام لأن تخصصاتهم تساهم فى تطوير كافة مناحى الحياة، وأهمية الإستفادة من هذه البرامج لتنمية قدراتكم ومهاراتكم فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، متمنيا لهم التوفيق، وتقديم أبحاث ومشاريع تخدم الوطن، وتكون القوى المحركة للكثير من المشاريع القومية الهامة على مستوى الدولة.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذا البرنامج متخصص فى مجال الابتكار وريادة الأعمال وموجه لطلاب الجامعات المصرية فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطامحين فى أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات فى المستقبل من خلال إنشاء شركات خاصة بهم أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

وأضاف أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل فى إنشاء قاعدة من الكوادر المصرية المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، توعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات ذات الصلة وتمكين الطلاب من توليد الأفكار المبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمى التفاعلي.

وأكد عميد الكلية أن البرنامج يضم فى نسخته الحادية عشرة 80 طالب ويقوم بتنفيذ البرنامج التدريبى مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى انطلاق البرنامج اليوم بكلية الحاسبات والمعلومات ليستمر لمدة 6 أيام تدريب بنظام اليوم الكامل من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، متضمناً عدة مسارات ومحاور منها: إدارة الإبداع والتكنولوجيا، أساسيات ومفاهيم إدارة الإبداع والتكنولوجيا، ومعسكر الفكر الإبداعي، والتدريب على طرق توليد أفكار إبداعية لإيجاد حلول لمشكلات واقعية، وريادة الأعمال، والأدوات والمهارات الأساسية التى يتطلبها رائد الأعمال لتأسيس شركة ناشئة.