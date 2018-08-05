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تعرف على أماكن تسجيل المواليد الجدد لبطاقات التموين في ديرب نجم بالشرقية

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:00 ص
تعرف على أماكن تسجيل المواليد الجدد لبطاقات التموين في ديرب نجم بالشرقية محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت مديرية التموين بالشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيل المديرية، عن تخصيص لجان خاصة لتسجيل المواليد بالبطاقات التموينية، بمركز ديرب نجم، وعددهم 14 لجنة، ذلك تسيرا على المواطنين.

وقال محمود المرشدى مدير إدارة ديرب نجم لـ"اليوم السابع"، إن عناوين اللجان الخاصة هى:

1- بندر ديرب نجم 
 

  أ- لجنة بدار المناسبان ديرب البلد 

  ب - لجنة بالنادى الاجتماعى بندر ديرب نجم

2- صفط زريق 
 

  أإ- مركز شباب صفط زريق

  ب- الوحدة المحلية 

3- مكتب صافور 
 

  أ- مركز شباب المنا صافور 

  ب - مركز شباب صافور 

  ج- دار مناسبات طحاالمرج

4- قرموط صهبرة دار مناسبات كفر اللبا
 

5- مكتب دبيج - الوحدة المحلية بدبيج

6- مكتب ديرب السوق - مركز شباب ديرب السوق 
 

7- مكتب العصايد - مركز شباب العصايد 

8- مكتب الصانية - الوحدة المحلية بالصانية 
 

9- مكتب تموين الجميزة - مركز شباب الجميزة 

10- مكتب تموين بهنيا- مركز شباب بهنيا

 


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