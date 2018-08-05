ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 91 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 125.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 407.5 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة"، بحجم تداول بلغ 120.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 27.2 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 51 مليون ورقة وبقيمة تداول 192.9 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 45.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 186.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 43.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 12 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 37.1 مليون جنيه، وقيمة تداول 31.8 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 33.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للمنتجات السياحية" بحجم تداول 23.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 38.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 52.2 مليون جنيه.