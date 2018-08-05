ترامب يعلن حرائق الغابات فى كاليفورنيا "كارثة كبيرة"

قال البيت الأبيض فى بيان اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن حرائق الغابات التى تستعر في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبيرة" ، وأمر بتوفير التمويل الاتحادى لمساعدة الجهود فى المناطق المنكوبة.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب "أمر بمساعدات اتحادية فى المناطق التى تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتبارا من 23 يوليو وحتى الآن".

وقال مسؤولون إن شخصا سابعا لقى حتفه فى حريق غابات بشمال الولاية مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25 % الليلة الماضية كما أنها مازالت تنتشر.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

ونقلت قناة تابعة لشبكة سي.بي.إس عن متحدث باسم شركة بى جى آند إى للكهرباء قوله : إن عاملا في الشركة لقى حتفه في حريق كار فايرالذى يستعر على بعد نحو 261 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشركة أو مسؤولى إطفاء للتعقيب.

وأودى حريق كار فاير، وهو أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، بحياة 6 أشخاص.

ويستعر حريقان آخران يعرفان باسم "مندوسينو كومبليكس" فى مقاطعات مندوسينو وليك وكولوسا التي تقع إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو، واتسعت رقعة حريقى ريفرورانش لتشمل نحو 229 ألف فدان بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس السبت ويعتقد أن السلطات احتوت 34 % منهما.

وقال مدير جهاز الإطفاء في كاليفورنيا كين بيملوت فى مؤتمر صحفى أمس السبت ، إن حرائق الغابات فى كاليفورنيا أتت على مساحة أكبر من الأراضى قبل المعتاد فى "موسم الحرائق".

وأضاف "موسم الحرائق بدأ للتو وما يبدو أننا ينبغى أن نشهده فى ذروة موسم الحرائق، بحسابات التاريخ، هو فى الواقع ما نراه في البداية".

وأتت حرائق الغابات في كاليفورنيا الأسبوع الماضى على نحو 290 ألف فدان من الأراضى أى أكثر من مثلى المتوسط خلال الفترة نفسها على مدى 5 سنوات وفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

ويغطى حريقا مندوسينو كومبليكس ما يزيد عن ثلثى مساحة مدينة لوس انجليس وأسفرا عن إجلاء أكثر من 20 ألف ساكن ودمرا ما يربو على 100 مبنى.