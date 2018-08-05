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تحرير 1316 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:43 م
تحرير 1316 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات، اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1316 مخالفة مرورية متنوعة وشملت373 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و71 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و75 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و135 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو92 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و38 رخصة لمخالفة البيئة و108 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و22 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 8 رخص للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 61 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و13مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و49 مخالفة إزالة فاميه وتحرير18 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية و34 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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