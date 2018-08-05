"تحديث الصناعة": الانتقال للمقر الجديد لمعرض "كريتيف إيجيبت" أول أسبوع بسبتمبر

كتب – إسلام سعيد

تعاقد مركز تحديث الصناعة على تأجير أحد المولات فى التجمع الخامس، وذلك لتوفير مقر جديد للمعرض الدائم "كريتيف إيجيبت Creative Egypt "، بدلا من مقره الحالى فى "عمر أفندى" بشارع أحمد عرابى فى المهندسين.

وقال أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن تعاقد المركز مع شركة عمر أفندى لتأجير مقر "كريتيف إيجيبت" انتهى لذلك تم التعاقد على مقر جديد للمعرض بالتجمع الخامس، كاشفا أنه سيتم الانتقال للمقر الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2018.

وأضاف طه لـ"اليوم السابع" أن المساحة الجديدة للمعرض ستكون 900 متر وستكون مقرا دائما لنا لإقامة كريتيف إيجيبت، بهدف التخلص من فكرة أننا مهددون بالخروج من مقر عمر أفندى، وحتى يشعر الحرفيون بأمان أكبر، لافتا إلى أن تحديث الصناعة يدعم الحرف والصناعات التراثية والصغيرة بدعم وتنظيم المعارض.