تجديد حبس أشقاء مستريح الدقهلية بعد جمع 20 مليون جنيه من الأهالى

الدقهلية ــ شريف الديب

أمر قاضى المعارضات بمحكمة منية النصر الابتدائية، بتجديد حبس 3 من أشقاء مستريح الدقهلية لمدة 15 يوم ذمة التحقيقات بالقضية.

كان المستشار عبد الله السماحى مدير نيابة منية النصر، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، قرر بحبس 3 من أشقاء مستريح الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة تلقى أموال من الجمهور واستثماره بدون قيد للشركة بهيئة الاستثمار والامتناع عن سدادهم، وقررت النيابة حبس كل من "السيد ع أ"، وشقيقه "محمد"، وشقيقتهما "فاطمة"، وذلك بعدما تقدم أهالى مركز منية النصر ببلاغات ضدهم تفيد بتلقيهم أموالا بحجة تشغيلها ومقابل أرباح شهرية وصلت إلى 40٪.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط شقيق المتهمين الهارب والمتهم بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين.