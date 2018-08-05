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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين فى قضية القتل العمد لجلسة الغد

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:23 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين فى قضية القتل العمد لجلسة الغد محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة الغد للمرافعة.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

 

وأسندت النيابة للمتهم "عمر ع ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب .س.ح" و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


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