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بيطرى أسيوط: غرفة عمليات وتكثيف الرقابة على اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:00 ص
بيطرى أسيوط: غرفة عمليات وتكثيف الرقابة على اللحوم استعدادا لعيد الأضحى الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير عام مديرية الطب البيطري
أسيوط ـ محمود عجمي
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بكافة الإدارات الفرعية والمجازر بالقرى والمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، لـ"اليوم السابع" إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة عدد الأطباء وساعات العمل فى المجازر من خلال جدول نوبتجيات بين الأطباء وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد الذبائح.

وأشار مدير الطب البيطرى بأسيوط، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين وفحصها علما بأن تليفون غرفة العمليات (2328443 ـ 2323596)؛ كما تم التنبيه على أطباء المجازر وتفتيش اللحوم بضرورة التواجد على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بناء على جدول نوبتجيات داخل المجازر لتوقيع الكشف الطبى عليها بالمجان للأهالى وخاصة الأضاحى، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، واللواء دكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشدد الدكتور محمد بخيت، على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على اللحوم بالشارع الأسيوطى بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين لعمل حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.


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