النيابة تخاطب "الصحة" لتشكيل لجنة لكشف ملابسات سرقة قرنية بقصر العينى

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت نيابة مصر القديمة تقرير الطب الشرعى فى واقعة سرقة قرنية أحد الأشخاص بمستشفى قصر العينى بعد وفاته، كما خاطبت النيابة وزارة الصحة لتشكيل لجنة فنية للتحقيق الإدارى داخل المستشفى لكشف ملابسات الواقعة.

وكان أحمد عبدالتواب، شقيق ضحية القرنية بقصر العينى قد روى لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق لحظات وداع شقيقه داخل المشرحة قائلا: "فوجئنا بقطع التيار الكهربائى عن الغرفة التى بها شقيقى، أثناء توديعه بصحبة زوجته وأمه، فقمنا بتشغيل مصابيح الإضاءة الخاصة بهواتفنا المحمولة لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقى".

وأردف شقيق الضحية: "وكانت المفاجأة عندما شاهدنا دماء تنزف من عينه، بينما كانت العين الأخرى تم تخيطها، ويبدوا أنهم نسيوا تخيط العين الأخرى، وعندما فتحنا عينه كانت حمراء عكس الموتى تكون عيونهم بيضاء وشاحبة.

واختتم شقيق المتهم حديثه: "على الفور تم تحرير محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، نتهم فيه مستشفى قصر العينى بسرقة القرنية الخاصة بشقيقى "محمد" 48 سنة بعد موته، وحمل المحضر رقم 5505 لسنة 2018، ثم تم تحويل المحضر إلى نيابة مصر القديمة، لكونها جهة الأختصاص المكانى للواقعة".