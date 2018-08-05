المشدد 10 سنوات لـ3 عاملين بتهمة فرض السيطرة وترويع المواطنين بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بإثارة الشغب والعنف، لفرض السيطرة بقصد الاستيلاء على قطعة أرض لتحويلها جراج سيارات بالمرج بالسجن 10 سنوات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث المرج بلاغا من أهالى منطقة محمد نجيب، يفيد فيه بوجود مشاجرة كبيرة بين مجموعة من البلطجية، وأهالى أحد العقارات بالمنطقة بسبب خلاف على وضع يد على قطعة أرض دون وجه حق.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المتهمين "سعيد. أ" 39 سنة عاطل، و"محمود.س" 34 سنة سايس، و"على.م" 40 سنة عاطل، وكشفت التحريات أن المتهمين اعتدوا على أهالى أحد العقارات بالمنطقة لرفضهم إقامتهم جراج على قطعة الأرض المقابلة للعقار دون وجه حق، وبما سينتج عنه من مشاكل فيما بعد نتيجة هذا الجراج، فقام أحد سكان العقار ويدعى محمد سعيد موظف بالتقدم ببلاغ لمسئولى الحى ضدهم، وعلى الفور تم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات التى تم بنائها على الأرض استعدادا للجراج، ما آثار حفيظة المتهمين، وفور علمهم أن أحد سكان العقار هو من قام بالإبلاغ قرروا الانتقام من سكان العقار بالكامل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استعانوا بمجموعة من البلطجة، وتوجهوا إلى مكان الواقعة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وفور وصولهم أشهروا الأسلحة التى بحوزتهم، وقاموا بالاعتداء على الأهالى، بالإضافة إلى إصابهم أحد سكان العقار بطلق نارى " خرطوش " بأحد عيناه أسفرت عن فقدانها وحدوث عاهة مستديمة له، بالإضافة اعتدائهم على الأهالى وترويع المواطنين وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلاكات الخاصة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم ضبط المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت احالتهم للنيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمين عقب انتهاء التحقيق لمحكمة الجنايات، التى اصدرت حكمها عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات.