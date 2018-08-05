المرور يعيد فتح كوبرى السيدة عائشة بسبب الكثافات وتأجيل الإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد و سيد خلفاوى

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى السيدة عائشة بالاتجاهين، بعدما تم إغلاقه بسبب إجراءات أعمال اصلاحات، وذلك بعد ظهور كثافات مرتفعة بمحور صلاح سالم ومحيط حديقة الأزهر المتجه للقعلة، وتم تأجيل الأعمال لأجل غير مسمى.

كما تم تكثيف الخدمات المرورية بالطرق المؤدية للكوبرى بناء على توجيهات اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، رصدت ظهور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم، بسبب إغلاق كوبرى السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تقرر غلق الكوبرى وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الأرضى اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية.

والمرحلة الأولى يتم غلق مسار الكوبرى القادم من القلعة تجاه مجرى العيون وتحويل حركة المرور إلى المسطح الأرضى بذات الإتجاه مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبرى لمنع حركة المرور العرضى وإستيعاب أحجام حركة المرور (لمدة شهر ونصف).

والمرحلة الثانية استمرار تحويل حركة المرور بالمسطح للمتجه إلى مجرى العيون ( المرحلة الأولى ) مع غلق إتجاه الكوبرى القادم من مجرى العيون إلى مسار الكوبرى الذى تم الإنتهاء منه بالمرحلة الأولى نظراً لضيق عرض المسطح الأرضى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة (لمدة شهر ونصف).

وبالمقابل أكد المهندس أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق بالقاهرة، أن عملية غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا، صاحبها ازدحاما فى حركة المرور بميدان السيدة عائشة، وهذا أمر طبيعى، نظرا لأن الغلق فى أول أيامه ومازال البعض لا يعلم به.

وأضاف مدير الطرق فى القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للمرور تقوم بعملها على أكمل وجه بالتنسيق مع المحافظة، حيث تم نشر خدمات المرور بكثافة بمحيط الميدان، وكذلك منع الانتظار بداخله، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية بالميدان وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين لفتح الطريق أمام السيارات.

وأشار حلمى أن غلق الكوبرى جزئيا يأتى لإجراء الصيانة العاجلة له وإجراء تعديلات ضرورية عليه بالإضافة إلى رصفه من جديد ، وذلك ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة.