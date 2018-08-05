المتحدث باسم وزارة الخارجية: زيارة سامح شكرى للولايات المتحدة مهمة

كتب كريم كشك

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أهداف زيارة وزير الخارجية سامح شكرى للولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بالمهمة رغم قصر مدة الزيارة، التى تشمل على لقاء وزير الخارجية الأمريكى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واللقاء الثانى لسامح شكرى سيكون مع مستشار الأمن القومى "جون بولتن".

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم المعروض خلال بنامج هنا العاصمة، أن زيارة وزير الخارجية ستكون أيضا مع رؤساء وكبار مسئولى الشركات الأمريكية المستشمرة فى مصر، وذلك من خلال فعالية تنظمها غرفة التجارة الأمريكية.