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المبعوث النووى الكورى الجنوبى يجتمع مع نظيره الصينى غدا فى بكين

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:33 ص
المبعوث النووى الكورى الجنوبى يجتمع مع نظيره الصينى غدا فى بكين رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن مبعوثها النووى للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووى الكورى الشمالى لى دو-هون سيجتمع مع نظيره الصينى والممثل الخاص لشئون شبه الجزيرة الكورية كونج شوانيو غدا الاثنين، فى بكين لمناقشة أوضاع شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تعزيز التواصل الاستراتيجى بين كوريا الجنوبية والصين بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الجانبين سيتبادلان وجهات نظرهما حول سبل تحقيق نزع السلاح النووى الكامل ووضع السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، كما سيناقشان مشاركة الصين فى الإعلان عن نهاية الحرب الكورية وغيرها من القضايا المرتبطة بالإعلان عن نهاية الحرب.

وكان وزير الخارجية الصينى وانج يى قد قال - خلال مؤتمر صحفى عقده يوم 2 أغسطس، بمناسبة منتدى آسيان الإقليمى - أن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية لا يعكس تطلعات شعبى الكوريتين فقط، بل يعكس تطلعات شعوب العالم بأسره.

من ناحية أخرى أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم الأحد، عن أسفها لعدم تمكنها من إجراء محادثات ثنائية مع نظيرها الكورى الشمالى فى سنغافورة، مضيفة أنها "تحترم" قراره.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن كانج قولها للصحفيين - خلال مؤتمر صحفى حول نتائج أنشطتها التى استمرت أسبوعا هناك - " لقد أجرينا محادثة قصيرة لكن صريحة، كان هناك تبادل للآراء حول الأوضاع الأمنية لشبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين الجنوب والشمال".

واقترحت كانج إجراء محادثات فردية مع وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو، لكن الأخير رفض العرض لعقد اجتماع رسمى قائلا إنه " ليس فى موقف لقبول اقتراح الحوار".

وفى مواجهة الأسئلة المستمرة حول سبب تجنب رى للمحادثات، ذكرت كانج إنه ليس من المناسب التحدث علنًا نظرا للعرف الدبلوماسي.

وأتاح المنتدى السنوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - والذى عقد فى سنغافورة أمس /السبت/ - فرصة نادرة لكبيرى الدبلوماسية فى الكوريتين ليكونا فى نفس قاعة الاجتماعات.

 


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