القبض على 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "عبد الفتاح.ع.ع" 20 عاما مقيم بلبيس شرقية و"محمود.ح.ع" 27 عاما مقيم روج الفرج القاهرة و"عمرو.ال.ا"31 عاما مقيم دائرة مركز الإسماعيلية و"عبدالرحيم.ال.ج"40 عاما مقيم أولاد صقر شرقية و"مصطفى.م.ا"28 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية .

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.