القبض على تربى يدفن الموتى بالمدافن القديمة بالمخالفة لتعليمات الصحة

السويس - سيد نون

ألقت قوات الشرطة بالسويس القبض على تربى مسئول عن المقابر بحى الأربعين، لقيامه بدفن الموتى فى المقابر القديمة بالمخالفة للتصاريح الصادرة بالدفن فى مقابر السويس الجديدة بطريق السويس - القاهرة.

وسلم حى الأربعين بالسويس مذكرة لقسم شرطة الأربعين أكد خلالها أنه تلاحظ أنه على الرغم من قيام مديرية الصحة بإصدار تصاريح دفن الموتى بالمقابر الجديدة بطريق السويس – القاهرة، لكن قام "عيسى س م" تربى بالمقابر القديمة بحى الأربعين بدفن الموتى بالمقابر القديمة وهى جريمة تمس حرمة الموتى.

وأحيل المتهم تربى الأربعين إلى النيابة، التى بدأت التحقيق معه واستمعت إلى أقواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية عن الواقعة.

وقال العميد إيهاب سراج، رئيس حى الأربعين: "إننا قمنا باتخاذ جميع الإجراءت القانونية، لأننا اكتشفنا قيام التربى بمخالفة القوانين".