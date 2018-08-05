video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القبض على إرهابى وضبط 40 عبوة ناسفة فى الفلوجة بالعراق

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:00 ص
القبض على إرهابى وضبط 40 عبوة ناسفة فى الفلوجة بالعراق الشرطة العراقية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى، العميد يحيى رسول، أمس السبت، القبض على إرهابى وضبط 40 عبوة ناسفة فى الفلوجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع. 

وذكر رسول عن وزارة الدفاع قولها، فى بيان أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى لواء المشاة الخمسين بالفرقة الرابعة عشر، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين فى ناحية الفلوجة مطلوب للقضاء على وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب".

وأضاف أنه "كما تمكنت من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة، وضبطت بداخله 40 عبوة مختلفة، وقد تم تفجيرها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين فى انفجارين بديالى وقضاء التاجى

الشرطة العراقية: اعتقال قيادى بارز بتنظيم داعش و 3 من معاونيه فى ديالى

نيبوشا مدير فنى لـ"الشرطة العراقى".. وعرض لظهير الزمالك

العراق

اخبار العراق

الفلوجه

الشرطه العراقيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة