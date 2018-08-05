القبض على إرهابى وضبط 40 عبوة ناسفة فى الفلوجة بالعراق

وكالات الأنباء

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى، العميد يحيى رسول، أمس السبت، القبض على إرهابى وضبط 40 عبوة ناسفة فى الفلوجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع.

وذكر رسول عن وزارة الدفاع قولها، فى بيان أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى لواء المشاة الخمسين بالفرقة الرابعة عشر، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين فى ناحية الفلوجة مطلوب للقضاء على وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب".

وأضاف أنه "كما تمكنت من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة، وضبطت بداخله 40 عبوة مختلفة، وقد تم تفجيرها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة".