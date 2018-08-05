السكة الحديد تُشغل 8 قطارات لأهالى النوبة خلال عيد الأضحى

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 8 قطارات لأهالى النوبة خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر بواقع 4 ذهاب ومثلهم عودة، وتدفع هيئة السكة الحديد القطارين فى الذهاب من الإسكندرية واثنين من القاهرة، مع قصر حجز مقاعدها على المحطات الرئيسية.

وكانت قد قررت هيئة السكة الحديد، بدء طرح مقاعد قطارات عيد الأضحى المدرجة بجدول التشغيل اليومى للحجز أمام جمهور المسافرين ابتداء من يوم الخميس الماضى، على أن يتم الحجز من خلال شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات الرئيسية، مع تخصيص ما يقرب 80% من مقاعد القطارات لحجزها عن طريق محطتى القاهرة والجيزة، حيث بدأ الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 16 أغسطس الجارى الموافق 5 ذو الحجة.