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خلال النصف الأول من 2018..

الرقابة على الصادرات: ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:51 م
الرقابة على الصادرات: ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار موانئ شحن ـ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت واردات مصر "غير البترولية" خلال النصف الأول من العام الجارى 2018  بنسبة 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار واردات مصر فى النصف الأول من 2017.

 

وكشفت تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة بلغت 14% حيث سجلت 12.7 مليار دولار مقارنة بـ11.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، كما بلغت قيمة الزيادة فى صادرات مصر 1.5 مليار دولار.

 

وأشارت التقارير، إلى أن أسواق الهند ولبنان وهولندا وليبيا والعراق والمغرب والصين ومالطا وتونس وكينيا والسودان وسوريا والكويت تعد من أهم الأسواق العالمية التى استقبلت صادرات مصرية غير بترولية خلال النصف الأول من العام الجارى.

 

وأضافت التقارير، أن معدلات التبادل التجارى بالنصف الأول من 2018 حققت زيادة ملموسة بلغت 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجل التبادل التجارى لمصر 44.8 مليار دولار مقابل 38.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.


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