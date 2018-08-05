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الرئاسة: السيسي أكد لوزير خارجية إيطاليا دعم مصر للجيوش الوطنية وإرادة الشعوب

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:29 م
الرئاسة: السيسي أكد لوزير خارجية إيطاليا دعم مصر للجيوش الوطنية وإرادة الشعوب السفير بسام راضى متحدث الرئاسة
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا، اليوم على الإطار العام الثابت لسياسة مصر تجاه قضايا المنطقة والهادف إلى دعم الجيوش الوطنية النظامية والحكومات المركزية، واحترام إرادة الشعوب، والحفاظ على وحدة أراضي الدول.
 
واستقبل  الرئيس السيسي، إينزو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الأحد بحضورسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، فضلاً عن السفير الإيطالي بالقاهرة والسكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات صحفية، أن الرئيس أكد خلال القاء حرص مصرعلى الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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بسام راضي

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